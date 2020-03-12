 Минсоцполитики анонсировало очередной пересмотр прожиточного минимума

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на заседании профильного комитета Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", – заявила Лазебная.

По словам министра, прожиточный минимум – это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, пособий, штрафов. Поэтому увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматического пересчету и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

Лазебная отметила, что для решения этой проблемы целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход к оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект, который отменит автоматическое повышение госплатежей, штрафов и плату за госуслуги вместе с повышением прожиточного минимума.

Ранее на то время министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета.

Заложенный в госбюджет прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 грн.

В бюджете на 2020 год предусмотрено, что Кабинет министров намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

Прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий.