 Нацбанк опроверг введение валютных ограничений и возможность дефолта

Об этом на брифинге по вопросам монетарной политики заявил глава правления Национального банка Яков Смолий, передает БизнесЦензор.

"В отношении дефолта. Мы не видим оснований для такого развития событий и не рассматриваем вообще сейчас вариант дефолта для Украины", – заявил Смолий, отвечая на вопросы журналистов.

Глава НБУ также отметил, что также не наблюдается значительного оттока депозитов в банковской системе.

"Мы следим за тем, как ведет себя рынок. Сейчас мы не видим никаких изменений в депозитном портфеле банков. В случае даже если такой процесс начнется, мы будем поддерживать банки ликвидностью", – подчеркнул Смолий.

В свою очередь заместитель главы НБУ Олег Чурий добавил, что регулятор не планирует вводить валютные ограничения.

"Сейчас нет никаких панов вводить валютные ограничения, потому что мы имеем достаточно валютных резервов для того, чтобы сглаживать колебания, и введение валютных ограничений будет иметь крайне негативное влияние на настроения рынка", – отметил замглавы НБУ.

Чурий уточнил, что спрос нерезидентов на валюту с начала месяца не был существенным.

"С начал месяца нерезиденты купили примерно $160 млн. Это небольшой объем, учитывая что Национальный банк продал около $700 млн", – добавил замглавы НБУ.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых с 13 марта.: