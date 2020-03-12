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Все про:Укрзализныця (2667) Укрпочта (381) Смелянский (65)

 Глава "Укрпошты" не будет участвовать в конкурсе на руководителя "Укрзализныци"

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский не будет участвовать в конкурсе на должность председателя правления АО "Укрзализныця", об этом он заявил в ходе встречи с журналистами в Киеве в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я не подавал документы на конкурс. И не буду подавать. У меня есть определенная точка зрения на то, как нужно делать реформу в "Укрзализныце", но она не совпадает с тем конкурсом, который сейчас проводится", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, председатель правления "Укрзализныци" не имеет возможности менять правление компании, но при этом несет ответственность за деятельность всей компании.

"У главы правления "Укрзализныци" сейчас нет возможности менять состав правления. Это задача Наблюдательного совета", - отметил он, подчеркнув, что считает необходимым для главы компании иметь возможность полностью сформировать свою команду для того, чтобы сделать ее максимально эффективной.

Смелянский заявил, что придя работать в "Укрпошту" самостоятельно поменял большинство руководителей в компании, вследствие чего ему удалось сделать ее намного более профессиональной и получить признание на мировой арене – в том числе получить несколько престижных международных почтовых наград.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Смелянский может податься на должность главы "Укрзализныци".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180980
 
 
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Это шутка ? С такой зарплатой, Трамп завидует ! Глава "Укрпошты" не будет участвовать в конкурсе на руководителя "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1895
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Каити, каити! Не были мы ни в какой каити! Нас и здесь неплохо кормють!
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