 Нацбанк снизил учетную ставку до 10% годовых (обновлено)

Об этом на брифинге по вопросам монетарной политики сообщил глава правления Национального банка Яков Смолий, передает БизнесЦензор.

"Мы продолжаем прогнозируемое смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1 процентный пункта и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики", – сказал глава НБУ.

Он уточнил, что Национальный банк сохраняет прогноз снижения учетной ставки до 7% к концу этого года.

Смолий отметил, что в январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория Нацбанка (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

По словам главы НБУ, более стремительные темпы замедления инфляции обусловлены влиянием прошлогоднего укрепления гривни на стоимость импортных товаров, расширением предложением большинстве сырых продуктов питания, низким ценам на энергоносители. Эти факторы нивелировали эффект сильного потребительского спроса, который усиливался продолжающимся ростом реальных доходов населения.

В то же время Нацбанк считает нейтральным текущее влияние распространения коронавируса на экономику Украины.

"До сих пор распространение коронавирусной инфекции практически не ограничен и нейтральное влияние на украинскую экономику. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары отечественного экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. В то же время цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего, на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт", – подчеркнул Смолий.

В то же время глава НБУ сообщил, что ситуация на мировых рынках потребует пересмотра макропрогноза в апреле. В частности, из-за влияния турбулентности на финансовых и товарных рынках, охлаждения мировой экономики, смягчения монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира и торговых партнеров Украины в ответ на эти процессы, введения правительствами стран мер по недопущению распространения COVID-19, а также падения цен на нефть.

При этом Смолий подчеркнул, что ключевым предположением, которое правление НБУ принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательствах бывших собственников неплатежеспособных банков перед государством", – подчеркнул глава НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% с 31 января.

При этом прогноз ее дальнейшего снижения улучшен до 7% на конец 2020 года, тогда как ранее базовый сценарий НБУ предполагал снижение учетной ставки до 8% только к концу 2021 года