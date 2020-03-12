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Все про:Киевсовет (189) Метрополитен (321) 4G (112)

 Киевсовет разрешил мобильным операторам запустить 4G в метро

Киевские городской совет предоставил доступ телеком-операторам к метрополитену, что позволит запустить в метро столицы связь 4G.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины сообщает БизнесЦензор.

"Киевсовет наконец предоставил доступ телеком-операторам к инфраструктуре города, в частности метрополитену. Мобильные операторы Lifecell, Vodafone и "Киевстар" теперь смогут до конца года запустить интернет на всех станциях и маршрутах следования поездов метро", - сообщает министерство.

Министерство ожидает быстрого внедрения мобильного интернета на скорости 60-80 Мбит/с в диапазоне 1800 МГц.

"В будущем планируется задействовать диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить лучшее качество и скорость", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе 4G-интернет был запущен на станции Академгородок. Согласно планам операторов "Большой тройки" в течение первого полугодия планируется запуск интернет еще на 8 станциях, а к концу этого года - во всей столичной подземке Киеве.

В июле прошлого года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180971
 
 
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