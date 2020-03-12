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Все про:Германия (758) Франция (291) авиасообщение (1488) Мининфраструктуры (802) Криклий (82)

 Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией, сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня мы будем собираться с авиаперевозчиками… Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", - сказал он на брифинге в четверг.

Медики зафиксировали во Франции 2 тыс. 281 случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран в среду вечером. "Это примерно на 500 больше, чем вчера", - сказал министр, слова которого приводят французские СМИ.

По его информации, 48 пациентов скончались от последствий заражения, еще 105 находятся в реанимации.

Веран сообщил, что на данном этапе власти не намерены принимать дополнительные меры по сдерживанию распространения инфекции.

Днем ранее сообщалось о смерти 33 человек от последствий заражения Covid-19 и о 1 тыс. 784 случаях заражения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180960
 
 
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