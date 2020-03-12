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Все про:Газ (4192) импорт (1069)

 Средняя цена импортного газа снизилась еще на 3,9%, – Минэкономики

Украинские предприятия в феврале 2020 года импортировали газ по средней цене $168,49 (4 тыс. 129,46 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 3,9% ниже цены января-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $175,26 (4 тыс. 199,02 грн).

Как сообщалось, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2020 года составила $175,26 (4 199,02 грн) за тысячу кубометров, что на 0,8% ниже, чем в предыдущем месяце.

По данным таможенной статистики, украинские предприятия в декабре 2019 года импортировали газ по средней цене $176,69 или 4130,7 грн за тысячу кубометров, по сравнению с 4276,7 грн или $177,38 за тыс. куб. м в ноябре 2019 года.

В октябре цена импортного газа составляла $199,51 или 4988,46 грн, а в сентябре 2019 года – $174,69 или 4272,8 грн за тысячу кубометров.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180948
 
 
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и когда эти клоуны врать перестанут ?
пришла платежка за февраль и отопление больше чем за январь хотя и теплый месяц был и короткий .
поднял платежку за прошлый год и при зарабатывающем на войне и крадущем со Свинарчуками отопление было дешевле .....
73% идиотов за кого вы проголосовали ?????????????????????????
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