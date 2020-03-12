 Банки на время карантина будут работать в обычном режиме, – НБУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки на сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов", - сообщает НБУ.
Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы.
"Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают $26 млрд", - сообщает НБУ.
Также Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.
Национальний банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.
НБУ советует гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков. "Пользуйтесь услугами дистанционного банкинга и будьте здоровы", - сообщает НБУ.