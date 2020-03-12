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 Банки на время карантина будут работать в обычном режиме, – НБУ

Национальный банк Украины сообщает, что во время карантина в стране для предупреждения распространения коронавируса банковская система будет работать в обычном режиме.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки на сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов", - сообщает НБУ.

Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы.

"Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают $26 млрд", - сообщает НБУ.

Также Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Национальний банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

НБУ советует гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков. "Пользуйтесь услугами дистанционного банкинга и будьте здоровы", - сообщает НБУ.

Банки на время карантина будут работать в обычном режиме, – НБУ 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180939
 
 
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