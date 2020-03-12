 "Нафтогаз" и "Укрзализныця" предлагает работникам с детьми работать удаленно во время карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы в "Нафтогазе" решили, что в таких случаях, по согласованию с вашим непосредственным руководителем и если вы не задействованы в непрерывном производственном процессе, вы имеете право работать удаленно. Ваше рабочее место будет определено дома до завершения карантина или изменения обстоятельств", – заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он также отметил, что в четверг департамент управления персоналом и социальной политики предоставит детальные рекомендации оформления такого рабочего процесса. Коболев также анонсировал предоставление правлением "Нафтогаза" инструкции руководителям всех предприятий группы относительно принятия соответствующих решений, в соответствии с которыми сотрудники, имеющие такую необходимость, начиная с четверга, смогут работать удаленно.

"Укрзализныця" предлагает сотрудникам, которые имеют детей дошкольного или школьного возраста и которым не с кем оставить их на период карантина дома, работать удаленно, сообщила пресс-служба УЗ.

"По согласованию со своим непосредственным руководством сотрудники, не вовлеченные в непрерывный производственный процесс и обеспечение безопасности движения, будут иметь право работать удаленно (на дому) до завершения карантина или вероятной смены обстоятельств", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

По его словам, сотрудники, которые имеют необходимость работать в течение периода введения карантина дистанционно, должны безотлагательно уведомить об этом своих руководителей.

Кроме того, "Укрзализныця" на период карантина предлагает сотрудникам воспользоваться такими возможностями как предоставление ежегодного отпуска вне графика; установление неполного графика работы, правом на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет.

Компания также обязала сотрудников отменить или отсрочить заграничные командировки и по возможности проводить рабочие встречи в режиме онлайн-конференций. Пассажирам "Укрзализныця" рекомендует контролировать свое физическое состояние, при необходимости измерять температуру и при малейших признаках респираторного заболевания (в частности лихорадки и кашля) самоизолироваться и вызвать врача; ввести режим регулярного проветривания помещений; по возможности осуществлять дезинфекционные мероприятия.