 Курс гривни на наличном рынке укрепился, на межбанке снизился

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вместе с тем курс гривни на открытии межбанковского валютного рынка 12 марта продолжил снижение до 25,82 грн/$1 с 25,725 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки национальной валюты на открытии межбанка составили 25,80-25,84 грн/$1.

На "сером" рынке курс гривни в четверг также несколько укрепился до 26,26-26,70 грн/$1 с 26,49-26,92 грн/$1 в среду, а банки при онлайн обмене, по-прежнему, сохраняют очень большие спрэды. Например, у Monobank 25,86-26,79 грн/$1 (покупка и продажа), у ПриватБанка – 25,75-26,74 грн/$1, у Ощадбанка – 25,70-26,65 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 25,6-26,2 грн/$1.

Нацбанк Украины установил на 12 марта официальный курс национальной валюты на уровне 25,624 грн/$1.