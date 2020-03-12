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 Более 9% потребителей газа Хмельницкой области будут платить минимальные суммы за доставку газа

Государственный регулятор НКРЭКУ своим постановлением утвердил минимальный размер платы за доставку. Данное решение коснется новых потребителей, домохозяйств, потребляющих газ менее девяти месяцев и которые не пользовались газом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Хмельницкгаз" сообщает БизнесЦензор.

Таких потребителей в Хмельницкой области насчитывается около 34 тыс. Поэтому, размер минимального платежа в Хмельницкой области составит от 3,39 грн. до 27,31 грн. на месяц. Утвержденые минимальные суммы будут действовать с 1 января 2020 года.

6 марта Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

  • новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев
  • домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования.

Домохозяйство с газовой плитой

3,4 грн./мес.

Домохозяйство с плитой и газовой колонкой

11 грн./мес.

Домохозяйство с автономным отоплением

27,3 грн./мес.

"Определенная НКРЭКУ минимальная плата за доставку газа для данных категорий потребителей газа является справедливой и фиксированной в течение всего года, - информирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Поэтому, 9% наших клиентов, подпадающих под данные категории, будут платить минимальные суммы и бесперебойно получать газ в свои дома в случае необходимости".

Обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр.

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств, НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180913
 
 
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