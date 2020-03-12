 "Украэрорух" выиграл суд против МАУ Коломойского на 876 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха" сообщает БизнесЦензор.

"Украэрорух" отстоял в Хозяйственном суде Киевской области государственную позицию на сумму более 876 млн гривен по делу с авиакомпанией "МАУ", - говорится в сообщении.

"Украэрорух" доказал, что полностью соблюдает все требования национального и международного законодательства в сфере авиации и на высоком уровне обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.

Иск "МАУ" касался правомерности установления ставок платы за аэронавигационные услуги в 2016 - 2017 годах.

"Во время судебного заседания было доказано, что рассчитанные в соответствии с международным и национальным законодательством тарифы на качественно предоставленные и полностью приняты услуги, являются справедливыми, поэтому сумма, на которую был заявлен иск, возврату не подлежит", - сообщает "Украэрорух".