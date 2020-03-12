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 Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до $225 миллионов (обновлено)

Утром в четверг, 12 марта, Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже валюты на сумму до $200 млн по итогам которого продал $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,813 грн/$. До конца дня регулятор продал на межбанке еще около $150 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Всего с этой целью было продано более $220 млн", – отмечается в сообщении.

В частности, на открытии межбанковского валютного рынка НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты на общую сумму до $200 млн. Объем заявок на нем со стороны участников рынка составил $86,4 млн, из них были удовлетворены заявки на $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,81 грн/$.

"В дальнейшем Национальный банк продолжал удовлетворять избыточный спрос на валюту и продал еще почти $150 млн. Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8-26 грн/$. Таким образом, Национальный банк не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания", – подчеркивается в сообщении.

Нацбанк считает ключевым на валютном рынке влияние психологического фактора.

"Спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров. В то же время экспортеры уменьшили продажу своих поступлений. Впрочем, такая ситуация не является отражением фундаментальных трендов в экономике, ведь украинский экспорт продолжает расти, а цены на импортные энергоносители снижаются", – отмечают в НБУ.

Регулятор напоминает, что ситуация на валютном рынке может быстро меняться.

"Национальный банк настроен соблюдать Стратегию валютных интервенций и продолжать сглаживать избыточные курсовые колебания и в дальнейшем. Международные резервы Украины пока превышают $26 млрд и достаточны для этого. Мы продолжим внимательно следить за событиями, связанными с коронавирусом и турбулентностью на глобальных рынках", – сказано в сообщении НБУ.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины в среду, 11 марта, продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

Накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180898
 
 
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Уже пришел северный белый зверек?
Называйте, как хотите, - коронавирус, падение цен на нефть..., но это все тот же пушистик
А как по мне - просто закончилось время надувания щек у этой власти
Печально... для адептов...
Жизнь все расставляет по своим местам. Рано или поздно.
Этих не хватило даже на год
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Зверек пришел к деревянному, к счастью азировские времена закончиличь и гривня не ушла за рублем, а укрепилась, так что у нас так, у нас так, аварийная посадка, соблюдайте спокойствие, если пархатый Приват не заберет то будет стабилизец, но лучше рашки.
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700 000 000 доларів за три дня викинули на підтримку гривні...

П.с. Купуйте люди долари поки не пізно!
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Это не подаренные деньги, просирается от них только вилка, но всё равно сильно агресивно. Хотя признаю что макрофинансы\монетарщина не моя заточка, но не первый год живу и смотрю на курсы и движение нацбанка.
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Ну стрельнула бы до 29-30 дня на 3, зачем такие интервенции устраивать - хотят Ахметовы и косюки бабос - пусть кредитуются на пару дней за свой счет, а на вилке просирать 5-10% от пол лярда делени с ЗВР это за чей счет банкет?! Ограничте интервенции сотней мил, ЗВР не резиновый, нечего играть в Азирова-Януковича, за счет налогоплательщиков в угоду паникеров и олигархов.
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