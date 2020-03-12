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 Инвесторы вывели более $40 миллиардов из развивающихся стран из-за коронавируса

Иностранные инвесторы вывели 41,7 миллиарда долларов с рынков акций и облигаций развивающихся стран с 21 января, когда мировые рынки начали сильно реагировать на вспышку коронавируса Covid-19 в Китае, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (ИМФ).

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Уточняется, что это в два раза больше оттока за такой же 51-дневный период с 8 сентября 2008 года, то есть с начала мирового финансового кризиса.

При этом отмечается, что большая часть оттока была с рынков акций, а не облигаций, так как инвесторы опасаются, что компании развивающих стран особенно сильно пострадают в результате замедления роста мировой экономики, ожидаемого в этом году.

Газета отмечает, что с начала вспышки фондовые и валютные рынки развивающихся стран резко упали вместе с рисковыми активами на развитых рынках. Но рынки суверенных и корпоративных облигаций развивающихся стран при этом падали незначительно по сравнению с развитыми рынками, что придало им ранее непривычный статус более надежных активов. В то же время к концу февраля отток средств с рынков облигаций развивающихся стран увеличился, цены на них упали.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180887
 
 
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