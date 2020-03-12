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 В Италии останавливают работу торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о решении приостановить работу на всей территории страны всех торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов, чтобы эффективнее сдерживать распространение коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Мы приостанавливаем всю торговую деятельность, всю розничную торговлю за исключением аптек и продуктовых магазинов", - сказал он в ходе обращения к согражданам.

Конте заверил сограждан, что дефицита продуктов питания не будет, и поэтому им нет смысла срочно делать запасы еды. Возможность заказывать доставку продуктов питания на дом сохраняется.

По словам премьера, приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских.

Итальянская промышленность и производители сельхозпродукции продолжат работу при условии, что компании примут меры по защите сотрудников от коронавируса. Кроме того, глава правительства призвал компании, базирующиеся в Италии, по возможности переводить сотрудников на работу из дома.

Система общественного транспорта продолжит работу, равно как и почта, банки.

"Позитивные последствия этих мер мы увидим только через пару недель", - предупредил Конте.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180882
 
 
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