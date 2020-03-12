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 Азиатские биржи снижаются после запрета США о въезде из Европы

Ведущие Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 1,7–7,9%. Падение происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 1,69%, гонконгский Hang Seng — на 3,53%, японский Nikkei 225 — на 4,12%, южнокорейский KOSPI — на 4,04%, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,9%.

Днем ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку вируса пандемией. По словам главы ВОЗ, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится.

Число заразившихся новым видом коронавируса в мире превысило 121 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180877
 
 
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