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 Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть

Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть на апрель, пишет агентство Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Ирак понизил цену на нефть Basrah Light для покупателей в Азии на 5 долларов за баррель с поставкой в апреле. Кувейт, как и саудовская Saudi Aramco, понизил цену на 6 долларов для покупателей из Азии.

Ранее Bloomberg сообщал, что Иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в апреле увеличить объем экспорта нефти до 3,6-3,7 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. В среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180873
 
 
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