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 Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий

Кабинет министров на заседании 11 марта решил разделить Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №212 от 11 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом отменено решение правительства от 2 сентября 2019 года о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

При этом решено переименовать Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин также распределил обязанности министерств и установил, что расходы каждого из них в 2020 году не должны превышать сумму, запланированную для объединенного министерства.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров.  В новом правительстве на должность министра по делам ветеранов назначен генерал-лейтинант, заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Бессараб.

Министром развития общин и территорий назначен глава Киевской ОГА, харьковский застройщик Алесей Чернышев. Ранее он длительное время возглавлял концерн "Авек" бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180826
 
 
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