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 Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке до $350 миллионов в день

Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 11 марта, продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", – отмечается в сообщении.

Национальный банк подчеркивает, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

"Международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд, поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", – отмечают в НБУ.

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Как сообщалось, накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180821
 
 
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А толку, все равно гривна упала, такими темпам всю валюту что набрали на внутреннем займе профукают на удержание курса, а впереди крупные выплаты по внешнему долгу.
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зато как биомасса радовалась когда упала нефть и раша-рубль вместе с ней
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тебе же зедрочери сказали что дефол так дефолт)
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Дурачки, что вы делаете. Выкидывать валюту из резервов перед кризисом? Все делается чтобы олигархат и банки скинули гривну и скупили доллары и вывели в офшоры. Потом будете выть что в стране гиперинфляция и нужно что то продать чтобы тупо купить пожрать
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