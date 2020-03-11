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 Промышленность, Макроэкономика
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 Рост цен в промышленности замедлился в феврале до 0,1%, – Госстат

Цены в промышленности Украины в феврале 2020 года выросли на 0,1%, тогда как в январе - на 2,5% после снижения в декабре 2019 года на 3,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2020 года цены в промышленности снизились на 6,8%, по итогам января 2020 года – на 5,9%, декабря 2019 года – на 7,4%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале снизились на 0,8% к январю 2020 года, тогда как при поставках за пределы страны они возросли на 3,6%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подешевела на 1,2%, в частности, в добыче каменного угля – на 3,7%, сырой нефти и природного газа – на 6%, в производстве кокса – на 3,3%. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха снижение цен составило 2,1%.

Основной причиной подорожания в феврале стал рост цен в металлургии на 3,7%, в добыче металлических руд – на 3,1%, в химическом производстве – на 1,4%, в перерабатывающей промышленности – на 1,2%, в машиностроении – на 0,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180819
 
 
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Согласно ст13 Конституции Украины все ГОКи,Шмоки и пр.объекты "харчующихся"- общенародная государственная бюджетонаполняющая собственность. Народу не важно,на сколько % снизилась или что-то там повысилась "цифровая экономика",а важно сколько получено прибыли и перечислено средств в бюджет.
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