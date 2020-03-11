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 Евросоюз пересмотрит помощь бизнесу для перехода на экологические источники энергии

В Евросоюзе пересмотрят правила государственной поддержки бизнеса и запустят проект по производству чистого водорода, чтобы помочь компаниям сократить выброс парниковых газов и перейти на экологические источники энергии.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Новая промышленная стратегия ЕС, которая была обнародована Европейской комиссией 10 марта, говорит о важности перехода от ископаемых источников энергии на экологически чистые.

В стратегии прописаны меры, которые помогут Евросоюзу сократить выбросы CO2 к минимуму до 2050 году. В частности, Европейская комиссия планирует пересмотреть государственную поддержку бизнеса, чтобы облегчить переход на чистые источники энергии.

Также планируется запустить совместные проекты государства и бизнеса по внедрению альтернативной энергетики. Один из них – разработка топлива из чистого водорода совместными усилиями 7 стран и 17 компаний. Бюджет проекта – 8,3 млрд евро.

Это не единственный проект, ведь в ЕС считают, что переход на экологические источники трансформирует экономику.

Новую стратегию уже поддержали в Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Люксембурге. Румынии и Испании.

До сентября 2020 года будет создан Промышленный форум, который объединит представителей промышленности, малых и крупных компаний, научных институтов и власти. На этой площадке  эксперты смогут поделиться знаниями.

Глава Еврокомиссии Урсула Гертруда фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет будет выделено 1 трлн евро, чтобы помочь фирмам ЕС сократить выбросы, одновременно увеличивая рабочие места и получая преимущество первопроходца в новых технологиях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180815
 
 
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Ну да- себе перспективный водород и технологии,разработанные еще в бывшем СССР,(понятно что не нынешними дебилами,могущими только "взять и поделить") , а ограбленной Украине-экологически вредную,затратную,никогда не окупаемую,создающую коррупционные риски "альтернативную" энергетику. Т.е ЕС спихнул нам через коррупционных чиновников- прохвостов ненужные им остатки "солнечных" панелей и ветрогенераторов за наши бюджетные деньги . .Кроме того этим нашим "зеленым" прохвостам коррупционные чиновники создают преференции - при распиаренном "рынке" негодяи продают свою якобы "солнечную" энергию в 10 раз дороже, традиционной ,например та же электроэнергия атомной генерации стоит (53 коп.квт.час).Где и при каком "рынке" такое возможно?
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