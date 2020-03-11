 Мининфраструктуры обнародовало обновленный рейтинг пунктуальности иностранных авиакомпаний. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Мининфраструктуры. передает БизнесЦензор

Иностранные авиакомпании в феврале 2020 года выполнили без опозданий 87,3% рейсов из украинских аэропортов,(показатель прошлого месяца - 86,6%). Общее количество выполненных рейсов составляет 2 739 тыс.

Рейтинг пунктуальности иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Onur AI (16 рейсов), Alitalia (15 рейсов) и Scandinavian Airlines (6 рейсов).

На третьем месте авиакомпания Qatar Airways - 96,6% при 58 рейсах, далее в рейтинге Austrian Airlines с показателем 94,4% (108 рейсов), Lufthansa - 93,4% при 167 рейсах и LOT Polish Airlines - 92,4% (301 рейс).

Среди бюджетных авиакомпаний наилучшие показатели по пунктуальности у ирландской Ryanair - 89,7% при 465 рейсах, у Wizz Air Hungary этот показатель составил 84,8% при 552 рейсах, у Wizz Air UK - 81% при 21 рейсе. У Pegasus Airlines 60% (90 рейсов).