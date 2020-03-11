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 "Новая почта" ограничит пересылку алкоголя, – Налоговая милиция

Сотрудники "Новой почты" начнут проверять ликеро-водочную продукцию перед отправкой на наличие акцизных марок и целостность упаковки.

Об этом руководитель Государственной фискальной службы Сергей Солодченко заявил по итогам встречи с совладельцем компании "Новая Почта" Вячеславом Климовым по вопросу противостояния распространению фальсифицированных алкогольных напитков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ГФС, в последнее время получает распространение практика доставки фальсификата за счет использования услуг логистических компаний.

"В результате, в рамках расследования уголовных производств, под обыски подпадают не только места изготовления такого алкоголя, но и отделение логистических компаний, которые его доставляют. В этом месяце подобные обыски прошли в Сумской, Полтавской и Черниговской областях", – отмечается в сообщении.

В итоге после переговоров с главой налоговой милиции стороны договорились о том, что сотрудники "Новой почты" будут проверять ликеро-водочную продукцию на наличие марок акцизного налога установленного образца, а также принимать ее только в упаковке, которая разрешена к реализации.

При этом в случае выявления указанных нарушений, сотрудники "Новой почты" будут сообщать подразделения налоговой милиции для соответствующего реагирования.

"Надеюсь на понимание и сотрудничество в противостоянии распространению фальсификата. Делки не должны иметь шанс использовать надежность и оперативность компаний, предоставляющих услуги экспресс-доставки, в своей незаконной деятельности и в целях собственного обогащения", – подытожил Солодченко.

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Как сообщалось, Кабмин 12 февраля назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180808
 
 
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