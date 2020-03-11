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Все про:авиация (1264) Кабмин (4011) Китай (1275) эвакуация (4) авиасообщение (1488) Мининфраструктуры (802) SkyUp (142) COVID-19 (92)

 Кабмин до сих пор не рассчитался за эвакуацию украинцев из китайского Уханя

Министерство инфраструктуры Украины 20 февраля объявило и до сих пор не завершило переговорную процедуру закупки у ООО "Авиакомпания Скайап" услуг по эвакуации украинцев из зоны распространения коронавируса в Китае за 4,5 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Указанную закупку объявили по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции, в том числе по техническим причинам.

При этом в обосновании применения переговорной процедуры Мининфраструктуры сослалось на протокол совещания по эвакуации граждан Украины от 3 февраля, а также на письма авиаперевозчиков об отсутствии технических возможностей для осуществления рейса.

В частности, от выполнения рейса отказались авиакомпании "МАУ" и "Роза ветров" Игоря Коломойского и "Азур Эйр Украина", которая принадлежит турецкой фирме Ze Seyahat Acentaliği Ve Turizm Işletmecilik Yatirim Limited Şirketi и известна как дочерняя фирма российской "Azur Air".

"SkyUp" 20 февраля эвакуировали граждан Украины из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV самолетом по маршруту Ухань (Китай) - Киев (Украина). Ранее первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович говорил, что это будет стоить до 4,5 млн грн.

Через день, 21 февраля ведомство сообщило о намерении заключить договор со SkyUp, а затем тендер завис с неопределенным статусом без окончательного заключения договора между министерством и перевозчиком.

На портале публичных средств "Е-Дата" тоже нет данных об оплате по настоящему договору.

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Учредителями лоукостера "SkyUp" является фирма "Global Travel Holding Ltd" (Великобритания) Юрия и Александра Альба и ООО "ACS-Украина" той же британской фирмы, Татьяны и Юрия Альба.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180803
 
 
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70 чел эвакуировали то всего!!!4.500.000:70=64200 грн за чела...но билет то из китая до киева стоит от 800 до 1000 долл =20.000-25.000
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Вообще-то все это странно выглядит. Понятно ,что в Китай едут люди не бедные,туда они поехали по своей воле и по своим планам,государство их туда не посылало. И если бы они хотели,то за свой счет давно оттуда вылетели.,как только ситуация с "короновирусом"начала накаляться.В конце января(28-29),начале февраля(5-6) была куча чартерных рейсов из США,Франции,Италии,Японии и др.стран ,на которых они могли благополучно улететь. 70 мест могли найти при желании спокойно. Но они этого не сделали,остались на свой страх и риск,посчитав,что лучше остаться в Китае ,чем возвращаться в Украину.Кстати где на самом деле находиться безопаснее-вопрос риторический,время покажет..Вот сейчас по новому каналу идет страшный фильм о смертельном вирусе,выкосившем половину населения.Наверно для предотвращения паники.
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