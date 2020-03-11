 Кабмин до сих пор не рассчитался за эвакуацию украинцев из китайского Уханя

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Указанную закупку объявили по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции, в том числе по техническим причинам.

При этом в обосновании применения переговорной процедуры Мининфраструктуры сослалось на протокол совещания по эвакуации граждан Украины от 3 февраля, а также на письма авиаперевозчиков об отсутствии технических возможностей для осуществления рейса.

В частности, от выполнения рейса отказались авиакомпании "МАУ" и "Роза ветров" Игоря Коломойского и "Азур Эйр Украина", которая принадлежит турецкой фирме Ze Seyahat Acentaliği Ve Turizm Işletmecilik Yatirim Limited Şirketi и известна как дочерняя фирма российской "Azur Air".

"SkyUp" 20 февраля эвакуировали граждан Украины из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV самолетом по маршруту Ухань (Китай) - Киев (Украина). Ранее первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович говорил, что это будет стоить до 4,5 млн грн.

Через день, 21 февраля ведомство сообщило о намерении заключить договор со SkyUp, а затем тендер завис с неопределенным статусом без окончательного заключения договора между министерством и перевозчиком.

На портале публичных средств "Е-Дата" тоже нет данных об оплате по настоящему договору.

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Учредителями лоукостера "SkyUp" является фирма "Global Travel Holding Ltd" (Великобритания) Юрия и Александра Альба и ООО "ACS-Украина" той же британской фирмы, Татьяны и Юрия Альба.