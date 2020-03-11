 Компания нардепа через суд продлила аренду участка под строительство высотки на Печерске

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, суд признал противоправным и постановил отменить решение Киевсовета от 14 ноября 2019 года об отказе в возобновлении фирме "Будинформ" договора аренды участка площадью 0,22 га по ул. Мечникова, 7-Б от 13 июля 2004 года.

При этом суд признал продленным на тот же срок и на тех же условиях договор аренды участка.

Так, судом признано заключенным дополнительное соглашение о возобновлении договора аренды, согласно которому "Будинформ" получает участок еще на 15 лет.

Суд решил, что Киевсовет в течение одного месяца после окончания договора аренды (а именно в период с 3 августа по 3 сентября 2019 года) не направил фирме свои возражения против возобновления аренды. При этом компания "после окончания срока действия договора аренды земли продолжала пользоваться спорным земельным участком и выполнять свои обязанности по договору".

Следовательно, по мнению суда, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 33 закона "Об аренде земли" договор аренды участка с "Будинформ" считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены договором.

Напомним, договор аренды между Киевсоветом и ООО "Будинформ" закончился еще 3 августа 2019 года.

Читайте также: Вавриш и Исаенко застроят береговую линию Подола, – СМИ

14 ноября 2019 года Киевсовет проголосовал за отказ в возобновлении аренды участка. В пояснительной записке к проекту решения указано, что "Будинформ" грубо нарушил пункт 8.4. договора аренды относительно сроков застройки земельного участка и пункт 4.5. договора аренды в части уплаты арендной платы. Кроме того, столичные власти указали, что запроектированная высотность застройки (38 этажей) не соответствует Генеральному плану города Киева, по которому максимальная допустимая высотность составляет 27 метров. При этом в связи с расположением на оползнеопасном склоне строительство негативно влияет на окружающие здания и нагрузку на социальную инфраструктуру.

Указанный участок находится на склоне Кловского оврага над Александровской больницей.

15 октября 2019 года суд первой инстанции признал противоправным и отменил разрешение на выполнение строительных работ по ул. Мечникова, 7-Б. Апелляционный суд 24 декабря оставил это решение без изменений.

Заказчиком строительства является ООО "Будинформ" Ларисы Деревянко и Виктора Бондаря, народного депутата, сопредседателя депутатской группы "За будущее". Руководителем фирмы является Александр Падалка, который в 2015 году неудачно баллотировался в Киевсовет от партии "Возрождение".