 Власти Испании закрыли дело против Фирташа

Об этом сообщил испанский портал El Confidencial, пердает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Эту информацию также подтвердили в испанском следственном управлении №21, объяснив, что дело окончательно закрыто по указанию судьи Игнасио Санчеса.

Судья принял решение на основании поступившего предложения от самого органа следствия, который приостановил дело еще 30 октября 2019 года. Следствие исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании – инициатор уголовного преследования Фирташа – на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого.

Власти Испании обвиняли олигарха в отмывании крупных сумм денег на территории страны и в "членстве в преступном сообществе".

Следственное управление Барселоны дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где находится Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию и дважды получало отказ, напоминает El Confidencial. Земельный суд Вены считал "неубедительными" аргументы испанской стороны.

Речь шла, в частности, о подозрениях, что Фирташ купил дорогую недвижимость в провинции Малага за "деньги сомнительного происхождения", "отмыв таким образом" несколько миллионов евро.

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Как сообщалось, в июле Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Однако адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача Фирташа США отложена.

В конце июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, подтвердив законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа.

Ранее Федеральный окружной судья США Ребекка Паллмейер отклонила ходатайство адвоката украинского бизнесмена в США о прекращении дела против него в этой стране.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор как был арестован по запросу США. В США олигарха обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии. В случае признания виновным в США Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.