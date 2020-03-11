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 Власти Японии продлили закрытие Диснейленда из-за коронавируса

Токийский "Диснейленд" останется закрытым до начала апреля из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на японские СМИ, передает БизнесЦензор.

"Мы планируем возобновление работы в начале апреля. Но мы сделаем заявление относительно этого чуть позже", - говорится в сообщении компании-оператора парка развлечений.

Изначально парк был закрыт 29 февраля, и планировалось, что его вновь откроют для посетителей 16 марта.

Другой тематический парк - Universal Studios Japan - планировал возобновить свою работу 15 марта, однако 11 марта объявил, что он будет закрыт еще как минимум одну неделю.

"Мы объявим о том, когда вновь откроемся, тщательно оценив ситуацию, в том числе грядущие заявления правительства страны", - отметили в расположенном в Осаке парке.

Накануне премьер Японии Синдзо Абэ призвал на 10 дней продлить действие мер, направленных на сдерживание распространение нового типа коронавируса, включающие в том числе отмену и перенос массовых мероприятий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180787
 
 
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