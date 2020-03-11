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Все про:отмена (49) полеты (92) Lufthansa (58)

 Lufthansa отменила 23 тысячи рейсов из-за коронавируса

Lufthansa отменяет 23 тыс. рейсов из-за коронавируса в период с 29 марта по 24 апреля.

Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы группы компаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В сумме все пассажирские авиалинии группы компаний отменяют 23 тыс. полетов. В ближайшие недели ожидаются новые отмены", - сказано в сообщении.

В основном отменяются полеты в Европе, в Азию и на Ближний Восток, пассажирам советуют перед вылетом проверять статус рейса онлайн.

В группу компаний Lufthansa входят пассажирские авиакомпании Eurowings, Germanwings, SWISS, Edelweiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180773
 
 
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