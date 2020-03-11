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Все про:гривня (728) евро (86) курс (613) НБУ (4491)

 Курс евро превысил отметку 29 грн впервые с июля 2019 года

Национальный банк установил на четверг, 12 марта, курс гривни на уровне 25,624 грн/$, опустив его еще на 31 копейку.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала августа 2019 года.

Перед этим курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 26 копеек, снизившись до 29,05 грн за евро. В последний раз перед этим курс евро превышал 29 грн в июле 2019 года.

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Как сообщалось, накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180770
 
 
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