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 Власть, Финансы, Макроэкономика
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Все про:Кабмин (4011) кризис (62) МВФ (1104) НБУ (4491) Шмыгаль Денис (25)

 Украина входит в мировой финансовый кризис, – Шмыгаль

Кабинет министров и Национальный банк Украины (НБУ) готовы к началу мирового финансово-экономического кризиса.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам премьера, сегодня этот вопрос обсуждался на Совете финансовой стабильности.

"Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах это уже начало, такого финансово-экономического кризиса. Украина сейчас в этот кризис мировой входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году: у нас как никогда большая ликвидность в банках, у нас высокие золотовалютные запасы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован, у нас довольно позитивный диалог с МВФ", – сказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что по итогам конференц-звонка с МВФ накануне власти договорились о продолжении сотрудничества без изменения предварительных условий.

"Из 8 тех параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остается домашним заданием 2 параметра. Мы надеемся выполнить это все на протяжении двух-трех недель", – сообщил Шмыгаль.

Глава правительства отметил наличие позитивных сигналов от экспортеров, учитывая ситуацию на мировых рынках.

"Кроме того, позитивная есть оценка экспортеров наших в отношении дополнительных возможностей, которые открываются для них, и еще ряд таких факторов", – сказал премьер.

"Пока что я не буду радовать и говорить, что от кризиса мы выиграем, но исходя из тех инструментов, которые есть в распоряжении Министерства финансов, Министерства экономики, национального банка Украины, мы встретить финансовый кризис готовы, как и готовы к кризису с вирусом", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180764
 
 
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 Топ комментарии
 
секундочку а шо 40% роста экономики по 8% за год просто шутка ??? самокатчик укатил и ни
одного вырванного зуба ни от него ни от губернатора малоросии..........
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Выбор Зеленского в президенты это основной кризис для Украины...
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канешно готовы! Вы и щас ничего не делаете, и при мировом кризисе не будете...
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Выбор Зеленского в президенты это основной кризис для Украины...
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скажите ему, что в политике надо фильтровать все что ты говоришь и ставить правильные акценты.
теперь будут все знать что в нас начался кризис как в 2008 году..
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секундочку а шо 40% роста экономики по 8% за год просто шутка ??? самокатчик укатил и ни
одного вырванного зуба ни от него ни от губернатора малоросии..........
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канешно готовы! Вы и щас ничего не делаете, и при мировом кризисе не будете...
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Кризис- "Разруха" бывает не в клозетах,а в головах"(Преображенский) Если все 29 лет целенаправленно подрывать реальную мощнейшую экономику Европы,жить при этом не за результатами работы экономики-а за кредиты МВФ,то кризис наступит обязательно. , Проводить "реформы"- по факту-диверсии по последствиям для экономики , разбазаривать ресурсы страны ,раздавать по договорам по 150 млрд.долл за ЯО, рынки сбыта продукции ,созданные при плановой экономике,целенаправленно разваливать крупнейшие отраслевые бюджетообразующие предприятия,славая их на металлолом,внедрив в них "диверсантов"-паразитов в виде АО,ООО и пр "Рогов с копытами",которые перенаправили прибыли бюджета в свои карманы,если создать все "условия" квалифицированным кадрам и мозгам для побега за кордон и заменить их тупыми младореформаторами- "говорящими головами"-"эффективными частными менеджерами"-наблюдателями за коррупцией,а вернее возглавляющими ее,и при этом грабя фонды государственных предприятий миллионными "зарплатами" за свое тупое присутствие-то кризис и разруха не могут не наступить. Если бы у нас функционировала реальная а не "цифровая" экономика с материальной ответственностью всех виновных - от принятия провальных антиконституционных "законов" до удержания нанесенного ущерба экономики с лиц,их применивших, и имеющих с них "навар" - то никакой "мировой кризис" не смог бы нам нанести такого ущерба.
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А знаете у кого кризиса не будет? У Ахметова не будет кризиса благодаря его обленерго и *зеленым тарифам*. Кризис не кризис у вас а платить Ахметову за его електроенергию по заоблачным ценам вы ему обязаны регулярно даже если вы ее не будете потреблять. В драных штанах будете ходить и по мусоркам рыться а Ахметову денюжку заносить благодаря *зеленой енергетике* которую вы так радостно приветствовали. Дебилы
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Ахметов себе застрахував від кризи, посадивши своїх людей у крісло прем'єра Шмигаля, а у крісло міністра енергетики Віталія Шубіна.
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Ну умеет крутиться Ахметов. Он и при Януковоще был на коне и при Пете кого надо садил в правительство и греб деньги лопатой и скупал за бесценок все Обленерго. И при ЗЕ тем более ему не придется ремень затягивать. Пока в Украине не переведется такое существо как лох, Ахметка и ему подобные будут чуствовать себя богами
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как повезло - есть отмазка....- а как там у наших олигархов - все хорошо..., как доили и получали надприбыля експлуатируя нацрезервы и ресурсы, так и будут -да...
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Криза почалась після перемоги Зеленського і нового премєра
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шмыгаль - это горе Украины... как и ее нынешний президент...
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Начались отмазки - мировой кризис,мы ничего не можем сделать,мрази.
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Україна входить у світову фінансову кризу, бо для олігархів криза закінчилась.

Украина входит в мировой финансовый кризис, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1289
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