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 Кабмин закрыл три четверти пунктов пропуска на границе из-за вируса, – премьер

Кабинет министров на заседании в среду, 11 марта, принял решение закрыть три четверти пунктов пропуска через государственную границу.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

"Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов пропуска на границе. Соответственно, остальные пункты пропуска будут закрыты", – сказал премьер.

Шмыгаль уточнил, что речь идет также об ограничении работы пунктов пропуска граждан на линии разграничения с временно оккупированными территориями.

По словам премьера, также фактически будет прекращено авиасообщение с Италией.

"Сегодня действительно было решение и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее авиакомпания SkyUp Airlines отменила часть рейсов в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса и введения властями этих стран мер по предупреждению распространения заболевания.

Накануне авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об отмене рейсов в 16 стран, в том числе в Италию, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180756
 
 
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ці окремим спіском - бо ж не госграніца - і на них табу, ніззя закривати
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