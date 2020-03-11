 Министры отказались от своих премий до конца года, – Шмыгаль

Об этом Шмыгаль сказал на брифинге по результатам заседания правительства 11 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министры отказались от своих премий до конца года", – сказал Шмыгаль.

Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер.

"Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать пять средних зарплат по стране. Остаются определенные законом надбавки. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% – такое ограничение также принято", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 4 февраля президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти и привязке их размера к средней зарплате в стране.

После этого соответствующее решение 5 февраля принял Кабинет министров.