[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.52 28.73
 Власть
  157  0
Все про:зарплата (672) премия (54) Шмыгаль Денис (25)

 Министры отказались от своих премий до конца года, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что министры в украинском правительстве отказались от своих премий до конца текущего года.

Об этом Шмыгаль сказал на брифинге по результатам заседания правительства 11 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министры отказались от своих премий до конца года", – сказал Шмыгаль.

Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер.

"Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать пять средних зарплат по стране. Остаются определенные законом надбавки. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% – такое ограничение также принято", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 4 февраля президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти и привязке их размера к средней зарплате в стране.

После этого соответствующее решение 5 февраля принял Кабинет министров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180755
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Brent COVID-19 вирус Кабмин курс НБУ нефть Новости компаний Шмыгаль Денис
 
 
 
 
 
 вверх