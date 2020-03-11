 ФГИ предложил пересмотреть ставки на аренду государственной недвижимости

Как сообщает пресс-служба Фонда, новая методика призвана упростить работу бизнеса и увеличить доходы государства, передает БизнесЦензор.

Изменения также должны пресечь злоупотребления при аренде имущества путем указания целевого назначения аренды с более низкой ставкой.

В качестве примера ФГИ отмечает, что ставка аренды помещения для размещения ксерокопировальной техники составляет 7% от рыночной цены недвижимости в год. При этом такие помещения могут использоваться под офисы открытого типа, а ставка за аренду офисов составляет 18%.

"Офис закрытого типа можно найти еще дешевле: "научно-исследовательские учреждения" могут арендовать офис всего 3% от рыночной цены недвижимости в год. Однако статус таких учреждений актами законодательства не урегулирован и любое предпринимательское общество, имеющее в уставе или в названии слова "научно-исследовательское" может претендовать на уменьшенную ставку", – пояснили в Фонде.

В связи с этим ФГИ предлагает установить для офисных помещений единую ставку на уровне 18% от рыночной цены недвижимости в год, для ресторанов и учреждений общепита – 12%, для магазинов – 15%, для медицинских учреждений – 20% от рыночной цены недвижимости в год.

Для неприбыльных организаций (союзов, творческих мастерских, общественных объединений, религиозных и благотворительных организаций) предложено установить ставку 4% от рыночной цены недвижимости в год для помещений площадью до 50 кв. м. Для площади, превышающей эту границу, ставка будет составлять 7% от рыночной цены недвижимости в год.

"Фонд госимущества предлагает уменьшить количество видов целевого использования, сгруппировав их в более широкие категории. Фонд государственного имущества предлагает снизить арендные ставки для некоторых категорий арендаторов. В частности, для спортивных учреждений ставка снизится с 17 до 9% от рыночной цены недвижимости в год, а для частных детских садов – с 10 до 5% от рыночной цены недвижимости в год", – отмечается в сообщении.

В ФГИ уточнили, что предусмотренные методикой ставки в зависимости от целевого использования будут применяться только в случае продления договоров аренды первый раз, если срок такого договора не превышает 5 лет. Такую возможность будут иметь около 5000 арендаторов.

"В случае заключения новых договоров цена будет определяться исключительно на открытых торгах с использованием электронной торговой системы "ProZorro.Продажи". Поэтому цена не будет зависеть от целевого использования", – сказано в сообщении.

Читайте также: "Укроборонпром" передаст 23 предприятия в Фонд госимущества и Госкосмос

Как сообщалось, 3 марта Кабинет министров утвердил новый Порядок передачи в аренду государственного и коммунального имущества.

Принятый документ детализирует процедуру передачи имущества в аренду, а именно: вопрос проведения аукционов; включение имущества в перечни потенциальных объектов аренды; заключение договоров; осуществление ремонтов и неотъемлемых улучшений; продление договоров аренды без аукциона и на аукционе, внесение в них изменений и тому подобное.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 3 октября 2019 года закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" в конце декабря.

Документом предусмотрено, что передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе.

При этом законом запрещено передавать государственное и коммунальное имущество в безвозмездное пользование или ссуду.