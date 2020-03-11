 Набсовет ОПЗ поручил рассмотреть возможность перехода на прямые поставки газа

Об этом свидетельствует протокол заседания НС завода, текст которого обнародовал на своей странице в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению Щурикова, в настоящее время переход на прямые поставки газа не целесообразен, поскольку из-за текущей задолженности ОПЗ на сумму свыше 10 млрд грн средства на счетах предприятия и произведенная продукция могут быть арестованы.

Как сообщалось, в конце января ОПЗ объявил конкурс по отбору партнера для давальческой переработки газа в минеральные удобрения на протяжении мая-декабря 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе подало восемь компаний: IBE Trade (США), Basis Trade AG, MADDOX SA (обе – Швейцария), а также украинские ООО "Агро Газ Трейдинг", ООО "Торговый дом "Сокар Украина", ООО "Тех Пром Газ", УНБ и ООО "Юг Газ".

Лучшие ценовые условия в финальном этапе конкурса предложило УНБ Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника, которое вызвалось платить за переработку тонны карбамида $77, аммиака – $39,5. По оценке УНБ, такое предложение обеспечило бы ОПЗ получение $48 млн дохода от оказываемой услуги до конца текущего года.

В то же время наблюдательный совет ОПЗ 10 марта отменил конкурс, заявив, что причиной является завышенное, экономически необоснованное предложение УНБ, которое является нерентабельным для добывающей компании.

Фонд госимущества считает, что завышенное ценовое предложение создает риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на ОПЗ.

Наблюдательный совет ОПЗ видит в таких действиях владельцев УНБ "стремление получить рычаги управления заводом и взять его под свой контроль, в результате чего будут возвращены коррупционные схемы на завод, снижена его рыночная стоимость и созданы предпосылки для перехода ОПЗ в частные руки за бесценок".

В этой связи будет объявлен новый конкурс на поставщика газа по давальческой схеме, и ОПЗ будет сотрудничать с компанией, которая предложит реалистичный бизнес-план на взаимовыгодных для сторон условиях.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.