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 Tesla планирует построить новый завод для производства пикапов Cybertruck

Основатель и глава Tesla Илон Маск объявил о начале поиска участка для строительства завода по производству пикапов Cybertruck в центральной части США.

Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Ищем местоположение для Cybertruck Gigafactory. Это будет в центральной части США", – сообщил Маск, отметив, что на заводе также будет выпускаться электрический кроссовер Model Y для покупателей с Восточного побережья США.

Решение компании будет зависеть от стимулирующих мер местных властей, логистических издержек, наличия рабочей силы "с широким кругом талантов" и уровня жизни, пояснил Макс в комментарии для The Wall Street Journal, отмечает Интерфакс-Украина.

В январе президент США Дональд Трамп в интервью CNBC сказал, что Макс "собирается построить очень большой завод в США".

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Как сообщалось, Tesla представила бронированный электрический пикап Cybertruck в ноябре прошлого года. Компания планировала начать производство в конце 2021 года.

У Tesla в США уже есть завод во Фремонте, штат Калифорния, где компания производит электромобили Model S, Model X и Model 3. Автопроизводитель также начал ограниченный выпуск Model Y на этом предприятии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180740
 
 
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