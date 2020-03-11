 Великобритания направит $39 миллиардов на защиту экономики от влияния коронавируса

Об этом заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Министр отметил, что в результате распространения вируса экономика столкнулась со "значительным воздействием", даже если оно будет иметь краткосрочный характер.

"До пятой части населения трудоспособного возраста может отказаться без работы в любое время. И цепочки поставок бизнеса разрушаются по всему миру", – заявил Сунак в своем ежегодном выступлении в парламенте в среду.

В связи с этим Сунак объявил о пакете мер по оказанию помощи компаниям, столкнувшимся с кризисом, в том числе о приостановлении на год действия налога на имущество для малого бизнеса. Министр также допустил введение налоговых каникул.

По словам главы Минфина страны, британская система здравоохранения и другие государственные службы получат дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщалось, ранее в среду на фоне падения фондовых рынков по всему миру и признаков замедления экономики Великобритании Банк Англии снизил свою ключевую ставку с 0,75% до 0,25%, повторив экстренное решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе.