 Россия вновь заняла 45% украинского рынка дизтоплива, – исследование

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в февральском балансе украинского рынка российское топливо заняло 45%, что соответствует доле, которую российские производители имели до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".

В целом баланс украинского рынка дизтоплива в феврале составил 448,4 тыс. тонн, что на 3% (на 12,7 тыс. тонн) больше чем в феврале 2019 года и на 25% (на 90 тыс. тонн) больше января 2020 года. В том числе украинские НПЗ в февральском балансе заняли около 14% (64 тыс. тонн), импорт – 86% (384 тыс. тонн).

При этом из России в феврале 2020 года было импортировано 200,8 тыс. тонн дизтоплива, что на 58,6 тыс. тонн больше, чем в январе (142,5 тыс. тонн). Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь), с которого отгрузки в Украину в феврале увеличились до 118 тыс. тонн с 75 тыс. тонн в январе.

Прямые железнодорожные поставки выросли с 36,7 до 50 тыс. тонн за счет как увеличения отгрузок ресурса компании "Лукойл", так и возобновления импорта салаватского топлива.

Поставки через терминалы трубопровода "ПрикарпатЗападтранса", которые облагаются 4%-й пошлиной, в феврале практически сохранились на уровне января и составили 33 тыс. тонн.

Как отмечают в "А-95", рост импорта из России позволил компенсировать большую часть "выпавших" из баланса объемов белорусского топлива. Из-за противоречий с РФ и нефтяными компаниями белорусские НПЗ в 2020 года вынуждено снизили объем отгрузок дизтоплива в Украину.

В феврале Мозырский и Новополоцкий НПЗ поставили 92,6 тыс. тонн топлива, включая 6,8 тыс. тонн по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс". Для сравнения, среднемесячный объем поставок в 2019 году превышал 200 тыс. тонн, а в пиковый сезон августа-сентября, достигал 300 тыс. тонн. Ожидалось, что в 2020 году объем импорта из Беларуси будет составлять 250 тыс. тонн в месяц.

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Мажейкяйский НПЗ (Литва) в феврале нарастил поставки в Украину до 56 тыс. тонн с 48 тыс. тонн в январе. В целом, в январе-февраля 2020 года группа Orlen удерживает объем поставок в Украину на уровне, близком к максимальному для последние несколько лет.

Через морские порты в феврале оформлен импорт 32 тыс. тонн, что вдвое больше, чем в январе. Это также рекордный объема морского импорта в феврале за последние как минимум 5 лет.

За период января-февраля 2020 года баланс рынка дизтоплива составил 807 тыс. тонн, что на 6% (на 52 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение поставок топлива было частично компенсировано накопленными с конца прошлого года запасами, но уже в начале марта рынок столкнулся с первыми признаками дефицита, что повлекло за собой ажиотажный рост цен на 4% за первую неделю марта.

Как сообщалось, после введения пошлин на импорт трубопроводного дизтоплива из РФ, к концу 2019 года доля дизеля из России на украинском рынке сократилась почти вдвое - с 44% до 25,5%.