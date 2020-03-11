 "Борисполь" закупит системы инфракрасного излучения для контроля здоровья пассажиров

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий по результатам заседания правительства, передает БизнесЦензор.

"Международный аэропорт "Борисполь" является воздушными воротами Украины, через которые прибывают тысячи пассажиров из многих стран мира, в том числе из тех, где зафиксированы случаи коронавируса. Необходимо обеспечить профилактические меры по предотвращению распространения коронавирус. Аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом", – заявил Криклий.

В министерстстве напомнили, что по результатам заседания 25 февраля оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, Министерство инфраструктуры обратилось к международным аэропортам, в том числе к "Борисполю", с просьбой обеспечить внедрение в аэропортах предварительного контроля состояния здоровья, а именно проведения температурного скрининга лиц, прибывающих из стран, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусом.