 Продавать древесину без электронного учета с апреля будет незаконно

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Гослесагентство готовит изменения в законодательство относительно установления уголовной ответственности за торговлю нелегально заготовленной древесиной и недостоверность информации, вносимой в систему ЕОД", - написал Заблоцкий.

Также он сообщил, что планируется урегулировать вопрос стопроцентной сертификации продукции из древесины, чтобы не было законодательных пробелов, когда отдельная продукция из древесины экспортируется из Украины без сертификатов происхождения и часто возникают вопросы как со стороны торговых партнеров, так и от общества, что такая продукция изготавливается из древесины сомнительного происхождения.

По словам Заблоцкого, 95% всей древесины, которую заготавливают лесохозяйственные предприятия в Украине, находится на электронном учете.

"Сухими цифрами это означает, что к ЭУД подключены 526 постоянных лесопользователей, из которых 341 - государственные предприятия, организации и учреждения, 144 - коммунальные предприятия и 41 лесопользователей, что относится к другим организационно–правовых форм хозяйствования. Остальные 5% составляют единичные коммунальные и частные предприятия, которые находятся в процессе обучения и подключения к системе электронного учета. То есть, впервые за годы независимости мы имеем четкие данные о количестве и месте заготовленной древесины, и также о том, кто ее заготавливает. Напомню, что до этого чего только лесхозы в сфере ведение Гослесагентства работали в системе электронного учета", - рассказал Заблоцкий.

Доступ к единой государственной системы электронного учета древесины предоставлен Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины и другим государственным органам, чтобы они имели возможность проверять законность перевозки древесины.

Общественность имеет возможность проверить законность заготовки древесины через систему "Лес в смартфоне" https://lk.ukrforest.com и легальность ее перевозки https://open.ukrforest.com по номеру бирки, ТТН и транспортного средства.