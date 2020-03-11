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 Словения вслед за Австрией решила закрыть границу с Италией

Правительство Словении поручило Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел подготовить все необходимое для закрытия границы с Италией вслед за Австрией из-за вспышки коронавируса.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр страны Марьян Шарец сообщил в Twitter.

По словам премьера Словении, это будет не герметичное закрытие границы, меры призваны не допустить попадания в страну заболевших людей из Италии, которая объявила карантин по всей стране.

"К сожалению, итальянцы игнорируют это и покидают свою страну. Это относится к пассажирам, но не к грузам", – уточняется на сайте главы словенского правительства.

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Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о запрете на въезд из Италии в Австрию. Австрийцы, находящиеся в данный момент в Италии, смогут вернуться после того, как согласятся провести две недели под карантином у себя дома. Также между странами приостанавливается железнодорожное и авиасообщение.

Исключения остаются только для грузового транспорта, но водителей будут проверять на границе.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 10 тыс. человек, скончался 631 человек. В Австрии подтверждено 157 случаев заражения, в Словении - 23 случая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180707
 
 
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