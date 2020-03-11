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Все про:приватизация (739) Укроборонпром (487) Абромавичус (67) ГП Антонов (4)

 "Укроборонпром" не планирует приватизацию "Антонова", – Абромавичюс

Государственный концерн "Укроборонпром" не собирается приватизировать авиазавод "Антонов".

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас никаких планов по приватизации "Антонова" нет", – сказал глава "Укроборонпрома".

Абромавичус отметил, что факт того завод "Антонов" уже 3-4 года ничего не производит, является последствием того, что в самолетах по крайней мере 60% комплектующих были российскими, и сейчас продолжается процесс импортозамещения.

"Сложнее всего импортозамещение проходит в авиационной отрасли, как вам это известно. Но самолет Ан-178 будет с минимальным количеством российских комплектующих, то есть это будут западные, это будут украинские, это будут другое оборудование. Процесс продолжается, это очень сложный процесс", – пояснил глава концерна.

Как сообщалось, осенью 2019 года Абромавичус заявлял, что госпредприятие "Антонов" нуждается в привлечении стратегического партнера для увеличения экспорта продукции самолетостроения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180695
 
 
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