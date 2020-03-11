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 Инвестиции в украинские IТ-компании выросли на 68%, – исследование

Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2019 году составил $544 млн, что на 68,42% превышает аналогичный показатель за 2018 год.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такие данные содержатся в отчете венчурного фонда AVentures Capital по итогам исследования Dealbook of Ukraine, подготовленного в партнерстве с Украинской ассоциацией венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), Украинским сообществом бизнес-ангелов (UAngels) и ассоциацией Ukraine Digital News.

Отмечается, что 77% инвестиционных средств получили компании Grammarly, GitLab и People.ai.

Согласно исследованию, в 2019 году была заключена 61 сделка. Иностранный капитал составил 53% общего объема инвестиций на посевных этапах и 61% раунда А, тогда как в 2018 году внешний капитал превалировал над локальным (79% и 85% соответственно)

Среди основных инвесторов - международные фонды, в частности, Iconiq Capital, Goldman Sachs, Dregon Capital, Soros Fund Management, Horizon Capital и другие. Для локальных стартапов они являются главными инвесторами на начальных стадиях.

Венчурный фонд АVentures Capital основан в 2012 году, осуществляет инвестиции в проекты на ранних этапах. Ориентирован на сотрудничество с глобальными компаниями, имеющими R&D в Украине и странах Центральной и Восточной Европы. Фонд фокусируется на инвестициях в IT, включая такие сферы, как программное обеспечение, электронная коммерция, облачные сервисы, мобильные технологии, IoT и др.

Портфель AVentures Capital насчитывает более 10 компаний, в числе которых - Augmented Pixels, nuPSYS, Petcube, SpinBackup, StarWind, Rallyware, VOX, TeamFusion.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180694
 
 
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