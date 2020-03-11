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 Италия выделяет 25 миллиардов евро на экономику из-за коронавируса

Правительство Италии зарезервирует 25 млрд евро на меры по ликвидации последствий для экономики от вспышки коронавируса, заявил министр финансов Роберто Гуальтиери.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К пятнице, по его словам, правительство одобрит выделение первого пакета стимулирующих мер объемом порядка 12,5 млрд евро. Остальные средства будут зарезервированы на оплату других дополнительных стимулирующих мер.

В частности, чиновники обсуждают возможность направить деньги на помощь тем, кто временно остается без работы из-за ограничений, в гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса, на выплаты компенсаций компаниям, оборот которых упал более чем на 25%. Также источники Bloomberg говорят, что обсуждается введение моратория на платежи по ипотеке и кредитам для бизнеса.

Парламент 11 марта рассмотрит предложение правительства увеличить бюджетные расходы. Это может привести к росту дефицита бюджета Италии почти до 3% ВВП, что выше целевого показателя.

На прошлой неделе правительство Италии уже обещало выделить 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом, а также на поддержку экономики.

С 10 марта на всей территории Италии введен общенациональный карантин по коронавирусу. В стране закрыты школы, вузы, культурные учреждения, запрещены массовые мероприятия, бары и рестораны закрываются раньше обычного. Гражданам рекомендовано держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра в общественных местах, а также, по возможности, работать из дома.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180690
 
 
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