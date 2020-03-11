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 Первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси зайдет в Одессу 12 марта

Танкер Captain A Stellatos с грузом 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для Мозырского НПЗ в Беларуси прибудет на морской нефтяной терминал (МНТ) "Пивденный" в порту "Южный" 12 марта.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные системы отслеживания судов MarineTraffic, передает БизнесЦензор.

Судно было загружено в турецком порту Джейхан 6 марта. Танкер уже прошел пролив Босфор и зашел в Черное море.

В "Укртранснафте" – операторе МНТ "Пивденный" –подтвердили, что нефть с танкера Captain A Stellatos предназначена для перекачки на Мозырский НПЗ по системе трубопроводов "Одесса-Броды-Мозырь".

В компании ожидают прибытие судна во второй половине дня 12 марта.

Как отмечает издание, в последний раз Беларусь закупала нефть для Мозырского НПЗ через нефтепровод "Южный-Броды-Мозырь" в 2011 году. Тогда из плановых 4 млн тонн на 2011–2012 годы было прокачано всего 0,9 млн тонн.

Как сообщалось, ранее в концерне "Белнефтехим" заявили о планах поставить через украинские порты в марте 250 тыс. тонн нефти по договору с азербайджанкой Socar.

2 марта БНК заключила контракт с "Укртранснафтой" на прокачку нефти.

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Напомним, ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву. В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. тонн российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180687
 
 
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