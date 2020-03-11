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 Кабмин рекомендовал отменить массовые мероприятия и ввести карантин по всей Украине

Кабинет министров на заседании в среду, 11 марта, утвердил меры для противостояния угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства, в частности принято решение выделить 100 млн грн на первоочередное закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва, передает БизнесЦензор.

Для выполнения этого решения Кабмин решил до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кроме того, Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

"Это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных меры возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели", – отмечается в сообщении.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

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Как сообщалось, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров на заседании в среду, 11 марта, планирует принять окончательный план борьбы с коронавирусом.

В Украине пока что подтвержден только один случай этого заболевания.

В то же время из-за распространения коронавируса в Италии введены ограничения передвижения, власти Израиля с 12 марта разрешили въезд для иностранных граждан только при наличии возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель. Кроме того, ряд стран Европы отменили массовые мероприятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180686
 
 
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Больше всего меня настораживает что ето говорит Шмыга, он же сепар который пришел предлагает дать воду окупантам и подготавливает Украину к капитуляции. Кстати етот же Шмыга был назначен премьером во время *антитеррористических учений СБУи МВД* в Киеве, тоесть почти во время военного положения., Теперь запрещают людям собираться чтобы не шатали лодку во время голосования про землю и про капитуляцию.
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