 Крупные сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 20-22 копеек за литр: А-92 – до 25,20 грн/л, А-95 – до 26,90 грн/л, дизтопливо – до 25,96 грн/л.

Также снизила цены на все светлые нефтепродукты на 20 копеек за литр сеть Mango.

Работающая преимущественно в восточной и северной части страны сеть Marshal снизила цену А-95 на 50 копеек – до 23,5 грн/л, дизтоплива – на 20 копеек, до 21,8 грн/л.

Кировоградская сеть "Рур Групп" снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л.

В итоге средние по стране цены топлива опустились на 1-2 коп./л.

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С конца декабря 2019 года по средину февраля розничные цены бензинов и дизтоплива снизились на 2 грн за литр.

6-9 марта европейские котировки бензинов и дизтоплива резко снизились после обвала цен на нефть.

Как сообщалось, 10 марта Антимонопольный комитет публично предупредил участников рынка, что будет с повышенным вниманием следить за корреляцией розничных цен с оптовыми после обвала цен на нефть в начале недели.