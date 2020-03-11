 Нефть дешевеет на новостях из Саудовской Аравии

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляла $36,24 за баррель, что на $0,98 (2,63%) ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на $0,84 (2,44%) - до $33,52 за баррель.

Во вторник, 10 марта, Saudi Aramco объявила, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с.

Министр энергетики РФ Александр Новак в среду заявил журналистам, что планы Саудовской Аравии по наращиванию добычи - это "не самый лучший вариант". "Было бы правильно сохранять уровни добычи на тех, которые были достигнуты в первом квартале в этом году, и мы с такой инициативой выходили в рамках нашего общего соглашения. Но, к сожалению, наши партнеры с нашим предложением не согласились", - подчеркнул он.

По словам главы отдела стратегии BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингиряна, Саудовская Аравия "поднимает ставки в игре в покер с Россией", пишет Bloomberg. "Мы считаем, что конечная цель Саудовской Аравии - продемонстрировать, что сотрудничество для обеспечения ценовой стабильности - это лучшее решение, нежели погоня за долей рынка", - сказал он.

Нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC), в свою очередь, заявила в среду, что намерена увеличить поставки в апреле до более чем 4 млн б/с.

Помимо этого, трейдеры следят за мерами правительств по стимулированию экономики в условиях вспышки коронавируса COVID-19. 10 марта президент США Дональд Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста.

Некоторые сенаторы-республиканцы предложили предоставить поддержку компаниям, добывающим сланцевую нефть. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, план Трампа пока не получил поддержки в Конгрессе.