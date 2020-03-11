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Все про:Кабмин (4006) увольнение (419) Prozorro (951) Стародубцев (1)

 Кабмин уволил главу Агентства по вопросам государственной службы

Кабинет министров на заседании 10 марта уволил Александра Стародубцева с должности Национального агентства по вопросам государственной службы, назначив временно исполняющим обязанности руководителя Агентства первого заместителя главы ведомства Куприя Владимира.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №217-р и №222-р от 10 марта обнародованы на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Стародубцев уволен по представлению премьер-министра Дениса Шмыгаля или министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Стародубцев занимал указанную должность с 6 ноября 2019 года.

В 2015-2017 годах он возглавлял Департамент регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли, занимался внедрением системы публичных закупок "Prozorro".

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3180676
 
 
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