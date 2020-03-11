 Азиатские фондовые индексы завершили торги в минусе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию торгов опустились на 2,27% и на 1,53% соответственно.

Акции производителя электроники Sony подешевели на 4,3%, Fujitsu - на 4,1%. Капитализация SoftBank Group снизилась на 3,6%, банка Mitsubishi UFJ Financial Group выросла на 0,7%.

Китайский сводный индекс CSI 300 снизился 1,33%. Индикатор Shanghai Composite потерял 0,94%, гонконгский Hang Seng - 0,63%.

Котировки акций интернет-гиганта Tencent потеряли 1,2% на торгах в Гонконге, нефтяной CNOOC - 5,9%.

Значение южнокорейского индикатора Kospi опустилось на 2,78%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics упала на 4,6%, другой компании этой отрасли SK Hynix - на 4%, LG Electronics - на 1,7%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors подешевели на 0,5%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов рухнул на 3,6%. Индекс упал более чем на 20% с максимального уровня, что означает вход в "медвежий" тренд.

Акции National Australia Bank упали на 6,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 6,6%.

Котировки авиакомпании Qantas Airways обрушились на 9,2%, после того как компания накануне сообщила, что отказалась примерно от четверти своих международных рейсов на шесть месяцев.

Правительство Австралии в среду объявило о выделении 2,4 млрд австралийских долларов ($1,56 млрд) на меры по сдерживанию вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Средства будут направлены на первую медицинскую помощь, уход за пожилыми людьми, профилактические меры, лечение заразившихся и исследования. Ожидается, что в четверг власти страны обнародуют план стимулирования экономики, пишет Bloomberg.

Накануне рынки акций АТР и США завершили торги в плюсе на ожиданиях принятия мер поддержки экономики на фоне распространения эпидемии. Индексы США выросли почти на 5%. Во вторник президент страны Дональд Трамп провел встречу с сенаторами-республиканцами для обсуждения его инициативы по снижению налога на оплату труда, а также введения адресных мер для поддержки туризма наряду с другими возможными шагами для стимулирования экономического роста.

По мнению аналитика Mito Securities Тосиаки Ивасаки, которого цитирует Bloomberg, рынки акций в США и Японии будут оставаться "крайне волатильными".

"Пока мы не увидим таких изменений, как спад количества новых случаев заражения, обстановка не будет способствовать уверенности инвесторов", - сказал он.

Увеличение государственных расходов и принятие стимулирующих мер могут предотвратить или по меньшей мере смягчить возможную рецессию, отмечает MarketWatch.

Тем временем объем нового банковского кредитования в Китае в феврале 2020 года упал более чем в 3,5 раза с рекордного январского уровня на фоне резкого снижения спроса из-за эпидемии коронавируса.

Показатель нового банковского кредитования в национальной валюте сократился до 905,7 млрд юаней ($130 млрд) по сравнению с 3,34 трлн юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя в феврале до 1,12 трлн юаней.