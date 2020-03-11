 Курс гривни снизился до 25,58 грн/$

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Понижение составило 1,16%. Вчера, 10 марта курс гривни НБУ составлял 25,2875 грн за $.

При этом курс гривни в обменниках составляет 25,54-25,85 грн/$.

6 марта курс гривни НБУ был 24,88 грн/$.

Как сообщал БизнесЦензор, национальный банк установил на среду, 11 марта, курс гривни на уровне 25,3135 грн/$, опустив его на 39 копеек.

Как сообщалось, по состоянию на 13:00 вторника, 10 марта, Национальный банк продал $250 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.